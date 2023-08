Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức biêu, hụi

Sáng 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thi hành các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: khám xét nơi ở, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1977, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2016 đến 2019 Nguyễn Thị Thu Ba đã nhiều lần tổ chức biêu hụi cho nhiều người tại xã Tiên Hiệp, Tiên Phước tham gia.

Quá trình tổ chức biêu hụi, do thiếu sự quản lý nên dẫn đến việc nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chỉ trả. Để có tiền chi trả cho thành viên chơi biêu và các khoản vay cá nhân, Nguyễn Thị Thu Ba đã nảy sinh ý định lợi dụng hình thức tổ chức biêu hụi để chiếm đoạt tiền đóng biêu của người tham gia.

Từ tháng 2/2020 đến tháng 03/2021, Nguyễn Thị Thu Ba đã tổ chức hình thức chơi biêu hụi trái với quy định của pháp luật cho 94 người tham gia và đưa ra thông tin gian dối để các thành viên tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền đóng biêu của 32 người với tổng số tiền là 1.612.000.000₫. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Mai