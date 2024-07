Bắt đối tượng lừa bán sầu riêng trên mạng xã hội, chiếm đoạt tài sản

Ngày 02/7, đại diện lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999, trú xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 3 năm 2024, Nguyễn Văn Dũng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Văn Dũng” đăng tải nhiều bài viết có nội dung mua, bán sầu riêng nhằm mục đích khi có người liên hệ mua, Dũng sẽ đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Ngày 08/3/2024, một người phụ nữ trú tại TP. Tam Kỳ nhìn thấy bài đăng mua, bán sầu riêng của Dũng nên đã liên hệ thông qua tin nhắn Messenger để đặt mua 81kg sầu riêng các loại. Dũng yêu cầu người phụ nữ này phải thanh toán toàn bộ tiền sầu riêng thì mới chuyển hàng.

Để tạo lòng tin, Dũng đã gửi nhiều hình ảnh trái sầu riêng qua tin nhắn cho người mua. Trong hai ngày 08 và 09/3/2024, người phụ nữ trên đã 02 lần chuyển tiền cho Dũng với tổng số tiền 15.520.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Dũng chặn tài khoản Facebook và Messenger của người phụ nữ trên, sau đó rút toàn bộ số tiền này đem trả nợ và tiêu xài cá nhân mà không giao sầu riêng như thỏa thuận.

Xuân Mai – Thiên Duy