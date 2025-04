Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025

Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo như sau:

Công an Quảng Nam chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy và các chất kích thích; vi phạm tốc độ; phóng nhanh, vượt ẩu; đi không đúng phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; xe kinh doanh vận tải chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe trái phép; cương quyết trấn áp, xử lý các đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông và các tình hình phức tạp về TTATGT khác, phục vụ Nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong dịp Lễ. Xây dựng và triển khai phương án tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý; bố trí lực lượng ứng trực tại các tuyến, điểm giao thông trọng yếu, nhất là tại các cửa ngõ ra vào huyện, thành phố, thị xã, các điểm du lịch. Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, phát hiện những tồn tại, bất hợp lý trong tổ chức giao thông xác định các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có văn bản kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền khắc phục; tổ chức điều khiển, vận hành đèn tín hiệu giao thông một cách hợp lý, khoa học.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Lễ 30/4 – 01/5 và cao đ iểm du lịch hè 2025. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển báo, bị hư hỏng, thiếu đồng bộ; ưu tiên thực hiện sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tăng cường thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn giao thông, cấp phép ra, vào bến theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý, không để phương tiện thủy nội địa vào, rời bến khi phương tiện hoặc bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào trong công tác tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các địa bàn thu hút khách du lịch, điểm đỗ và trông giữ phương tiện phục vụ khách du lịch.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam: tăng thời lượng đưa tin tình hình TT ATGT hàng ngày trên các chuyên trang tin, hệ thống phát thanh, truyền hình; chú trọng tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế tỉnh và cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị cấp cứu nạn nhân TNGT; tăng cường ứng trực đảm bảo sơ cấp cứu nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông; phối hợp giải quyết kịp thời các tình huống tại hiện trường khi có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với các phương tiện trước khi cấp phép rời bến, cảng, đặc biệt là các phương tiện chở khách, chở khách du lịch như bến Bạch Đằng, Cửa Đại, Cù Lao Chàm… Trong đó lưu ý kiểm tra: các loại giấy chứng nhận của phương tiện; định biên an toàn tối thiểu, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; việc chở đúng số người; việc thuyền viên sử dụng chất có cồn, chất kích thích,… theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương: kiểm tra các điều kiện về an toàn tại các bến phục vụ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia được giao quản lý; tham mưu các cơ quan tại địa phương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động xây dựng ph ương án, kế hoạch phục vụ vận tải, bảo đảm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn quản lý; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện chở khách ngang sông, khách du lịch bằng đường thủy; bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm và khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố, các điểm du lịch. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo trên các tuyến đường bộ địa phương; tăng cường kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn giao thông; kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí kết nối đường phụ với đường chính; các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu treo, cầu phao, cầu dân sinh; các bến đò ngang; các tuyến sông, suối, hồ, đập. Các địa phương có đường sắt đi qua tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt kiểm tra đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường sắt; ứng trực đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông; báo cáo nhanh về Ban ATGT tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh khi trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để kịp thời phối hợp giải quyết.

Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước và trong kỳ nghỉ Lễ. Tổ chức trực theo chế độ 24/7; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trực về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn (như lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức năng có liên quan); công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ; Báo cáo hằng ngày gửi trước 15h00, Báo cáo dịp cao điểm nghỉ lễ trước 15h00 ngày 04/5/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết về UBND tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

H.Dũng