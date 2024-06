Bảo đảm an toàn Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ, ngành liên quan về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

Theo đó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh. Chủ động các phương án để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành và các tổ chức tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè, phối hợp với gia đình quản lý, giám sát trẻ em, học sinh, nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

