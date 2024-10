Bắn pháo hiệu toàn tuyến biển Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, tối 25/10, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đồng loạt bắn pháo hiệu để thông báo về diễn biến của bão Trà Mi cho tất cả các phương tiện còn đang trên biển khẩn trương vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào đất liền.

Bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam bắn pháo hiệu thông báo diễn biến của bão Trà Mi

Cùng với việc bắn pháo hiệu thông báo về diễn biến phức tạp của bão Trà Mi tại 3 vị trí trọng yếu là Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại và Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tuyến biển duy trì 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có yêu cầu của hỗ trợ của cấp trên, của chính quyền và của người dân địa phương. Trước khi bão Trà Mi vào đất liền, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã thành lập các tổ công tác hướng dẫn bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đúng kỹ thuật để phòng ngừa phương tiện va đập, hư hại do sóng to, gió lớn. Phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa để nhằm chủ động trong công tác phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão Trà Mi gây ra.

Bộ đội biên phòng toàn tuyến biển Quảng Nam phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ thường xuyên phát thông tin về diễn biến của bão, đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không được ở lại trên tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

HỒ TRỌNG