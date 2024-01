Chiều nay 15/1, Ban Chỉ huy Quân sự Đài PT-TH Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ban Chỉ huy Quân sự Đài PT-TH Quảng Nam tổng kết công tác năm 2023 chiều nay 15/1

Năm 2023, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Đài PT-TH Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo đúng kế hoạch đề ra, đúng quy định của cấp trên, đảm bảo thiết thực, chặt chẽ, hiệu quả.

Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc học tập “Mỗi tuần một điều luật”, triển khai định hướng tư tưởng theo Đề cương thông báo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển khai thống kê báo cáo đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ tự vệ thường xuyên được giáo dục, rèn luyện nên hầu hết cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác.

Hội nghị đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại Quang – Quốc Thành