Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế làm việc với Ban chỉ đạo huyện Duy Xuyên

Chiều 13/11, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tỉnh Quảng Nam làm việc với Ban chỉ đạo huyện Duy Xuyên về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn .

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Tính đến ngày 31/10/2024, toàn huyện có 17.684 người tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ 88,92%, giảm 9,28% so với năm 2023; 898 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 37,49% kế hoạch tỉnh giao; 16.990 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, giảm 9,42% so với cùng kỳ năm trước,. Số người tham gia BHYT là 124.072 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 96,54%.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh và huyện thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Namđề nghị Duy Xuyên tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, đồng thời phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác tuyên tr uyền giúp người tham gia BHXH, BHYT .

Tuyết Mai