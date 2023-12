Bắc Trà My triển khai nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng nay 26/12, Hội LHPN huyện Bắc Trà My tổ chức tổng kết phong trào công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tổng kết phong trào công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa các phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thành công hội thi “ Xây dựng người phụ nữ Bắc Trà My thời đại mới”.

Triển khai thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã tổ chức cho hội viên trên địa bàn đăng ký 15 ý tưởng tham gia dự thi. Đồng thời, kết hợp trưng bày 04 gian hàng với hơn 30 sản phẩm trong các lĩnh nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ do chính các hội viên địa phương làm ra.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều mô hình hoạt động ở các địa phương như: thành lập 3 địa chỉ tin cậy, 3 tổ truyền thông cộng đồng; tổ chức 3 đợt chiến dịch diễu hành và truyền thông, 25 lớp truyền thông tại các địa phương và trường học; 2 đợt đối thoại chính sách cụm xã, 7 đợt giám sát chính sách tại các địa phương trong vùng dự án; tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới, bình đẳng giới.

Trong thời gian đến, Hội LHPN huyện Bắc Trà My tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm,đóng góp hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện miền núi Bắc Trà My.

Tuấn Tú – Thúy Vân