Bắc Trà My: Khởi tố đối tượng “Giao cấu với người dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Trà (SN 1996, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) về tội “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Từ năm 2021 đến năm 2023, lợi dụng cha mẹ cháu M (sinh năm 2014) đã ly hôn, biết cháu ở với bà nội và nhà ở xa khu dân cư nên Trà đã 4 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu M.

Nắm được thông tin, Công an huyện Bắc Trà My đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định Trà đang ở tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến sáng ngày 5/3/2024, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Trà khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

