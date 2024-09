9 tháng Hội An đón gần 3,5 triệu lượt khách

UBND TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, tổng lượt khách đến Hội An trong 9 tháng đầu năm ước 3 triệu 474 nghìn lượt, đạt trên 75% so với kế hoạch và tăng trên 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng trên 21,7% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú ước trên 1,4 triệu lượt, đạt trên 78% so với kế hoạch và tăng gần 19% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước 1,2 triệu lượt. Tổng ngày khách lưu trú ước đạt gần 3 triệu ngày, bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,12 ngày. Công suất sử dụng phòng đạt trên 49,5%.

Tổng doanh thu toàn ngành Du lịch 9 tháng qua của Hội An ước đạt trên 3.326 tỷ đồng, tăng trên 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Quốc Hải