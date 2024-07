6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 217 vụ tai nạn giao thông

Chiều 23/7, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Báo cáo tại cuộc họp, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác ATGT được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Số người chết vì tai nạn giao thông được kéo giảm, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Tình hình vận tải trong dịp nghỉ lễ, tết được đảm bảo tốt.

Việc xử lý vi phạm giao thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình được tăng cường. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường với nhiều kế hoạch chuyên đề, cao điểm, nhất là hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT, việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đem lại kết quả tích cực đúng theo tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”

Toàn cảnh hội nghị chiều 23/7

Theo số liệu báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 21.625 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 19.465 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 55,5 tỷ đồng. Tính đến 14/6, toàn tỉnh đã xảy ra 217 vụ TNGT, làm chết 90 người và bị thương 186 người. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 55 vụ, giảm 08 người chết, tăng 57 người bị thương.

Thông qua kết nối trực tuyến, các địa phương cũng đã có báo cáo về tình hình an toàn giao thông 6 tháng đầu năm trên địa bàn; nêu lên những những tồn tại, khó khăn cũng như những biện pháp giảm thiểu TNGT.

Dương Oanh