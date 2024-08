6 tháng đầu năm Công an tỉnh Quảng Nam xử lý 30 trường hợp vi phạm trên không gian mạng

Nhờ thực hiện kịp thời các giải pháp cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật.

Là đơn vị được giao quản lý, vận hành Fanpage, thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã sản xuất, đăng tải các tin, bài cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm; đặc biệt là các thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, truy tìm. Qua đó, kịp thời giúp người dân phòng ngừa và chủ động tố giác tội phạm.

Nhờ thực hiện kịp thời các giải pháp cùng với công tác tuyên truyền đúng thời điểm, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh, xử lý 30 trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật. Trong đó răn đe 22 trường hợp, xử phạt hành chính 8 trường hợp với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Tháng 4/2024, Fanpage Công an Quảng Nam chạm mốc 150.000 lượt người theo dõi, tiếp cận đến 1,3 triệu người chỉ trong vòng 3 năm hoạt động. Từ cách làm hiệu quả ở Công an tỉnh Quảng Nam, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng các kênh Fanpage, Zalo,… để thường xuyên chia sẻ những bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin vụ việc nóng, phản bác những thông tin lệch lạc, sai trái, góp phần thay đổi nhận thức và chấp hành pháp luật của người dùng Internet, mạng xã hội.

