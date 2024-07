6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ TNGT làm chết trên 5.000 người

Sáng 12/7, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong 6 tháng đầu năm 2024 về cơ bản được bảo đảm.

Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ, giảm 634 người chết. Ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí và các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT theo nhiều hình thức: trực tiếp, trực tuyến, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.

Đại Quang