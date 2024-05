TP Tam Kỳ đoạt giải Nhất Hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 26/5, tại thành phố Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi thực hành nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có trên 13.800 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong số đó có khoảng 75% cơ sở do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý và có nhiều cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao. Nguyên nhân xảy ra cháy, nổ ngoài yếu tố khách quan thì yếu tố chủ quan xuất phát từ con người cũng chiếm đa số, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là dẫn đến vi phạm các quy định về an toàn PCCC để gây ra cháy, nổ.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” có ý nghĩa và mục đích hết sức thiết thực, nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Đến nay, toàn tỉnh 182 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 679 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Đã có nhiều vụ cháy xảy ra được lực lượng công an, Tổ liên gia an toàn PCCC phối hợp chữa cháy kịp thời.

Tham gia thi thực hành có 18 đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC xuất sắc đại diện cho 18 địa phương trong toàn tỉnh tranh tài ở các nội dung, gồm: tổ chức chữa cháy; kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa; kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy …

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Kết quả, đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC thành phố Tam Kỳ xuất sắc giành giải Nhất, đội thi huyện Nam Trà My đoạt giải Nhì, giải Ba thuộc về đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC thị xã Điện Bàn.

Duy Bình – Quang Phi