13 năm, 6 tháng tù giam cho đối tượng cướp tiền của nhân viên cây xăng Tiên Cảnh

Ngày 12/6, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức xét xử lưu động vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Vũ Viết Hải (sinh năm 1982, trú tại tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My), huyện bắc Trà My.

Bị cáo Vũ Viết Hải với tội danh cướp tài sản

Theo cáo trạng, tối ngày 26/11/2023 bị cáo Hải điều khiển xe mô tô Sirius đi từ huyện Bắc Trà My xuống huyện Tiên Phước theo hướng Quốc lộ 40B. Khi đi ngang qua Cửa hàng xăng dầu Tiên Cảnh thuộc thôn 1, xã Tiên Cảnh, đối tượng Hải quan sát thấy cửa hàng xăng dầu vắng khách nên nảy sinh ý dịnh cướp tiền của nhân viên để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Đến khoảng 19 giờ, 42 phút, sau khi nảy ý định, Hải tìm mua một con rựa và quay lại cây xăng gọi nhân viên ra đổ xăng. Lúc này, anh H.V.Ph. chủ cây xăng ra đổ xăng, lợi dụng lúc anh Ph. đổ xăng không chú ý, đối tượng Hải áp sát sau lưng và lấy lưỡi rựa dấu trong người ra kề vào cổ ép buộc anh Ph. đưa tiền. Sợ bị giết nên anh Ph. đã rút tiền trong túi ra đưa cho Hải trên 15,6 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, đối tượng Hải bỏ chạy về hướng huyện Bắc Trà My để lẩn trốn.

Đến ngày 28/11/2023, qua làm việc với Công an, gia đình đã vận động đối tượng Hải ra đầu thú, nhưng đối tượng không nghe mà tiếp tục bỏ trốn đến thành phố Tam Kỳ. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Hải tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản ở chợ Tam Kỳ (vào sáng ngày 5/12) và bị lực lượng Công an tỉnh cùng Công an Tam Kỳ phối hợp bắt giữ.

Hội đồng xét xử tuyên án

Tại phiên toà, bị cáo Hải đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét hành vi phạm tội được quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Viết Hải 13 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Hưng – Hoài Phương