Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền lưu động.

Tối ngày 29/2, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ tuyên truyền lưu động với chủ đề Ca khúc xuân dâng Đảng tại xã Bình Định.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ tuyên truyền lưu động với chủ đề Ca khúc xuân dâng Đảng tại xã Bình Định, huyên Thăng Bình

Tại đây, bà con nhân dân được xem phim tài liệu và chương trình văn nghệ nghệ với chủ đề Ca khúc xuân dâng Đảng. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp của mùa xuân và quê hương Quảng Nam được dàn dựng công phu, đặc sắc, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 – 28/3/2025).

Được biết, thời gian đến, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tại các địa phương như Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Duy Xuyên, Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tiên Phước, Hội An và Quế Sơn.

Đình Hiệp