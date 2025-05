Triển lãm tranh nghệ thuật của các nghệ sĩ Gwangyang (Hàn Quốc)

Chiều 22/5, tại khu phố cổ Hội An, diễn ra chương trình khai mạc triển lãm tranh nghệ thuật của các nghệ sĩ đến từ Gwangyang (Hàn Quốc). Triển lãm giới thiệu đến công chúng 20 tác phẩm đặc sắc giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hoá và con người Hàn Quốc.

Triển lãm nằm trong dự án “Kỳ nghỉ nghệ thuật” thông qua sự hợp tác của Trung tâm VH-TT và TT-TH thành phố Hội An với Trung tâm Văn hoá thành phố Gwangyang nhằm tạo điều kiện để các nghệ sĩ Hàn Quốc đến trải nghiệm và sáng tạo tại Hội An. Các tác phẩm do các nghệ sĩ sáng tác về Hội An sẽ được trưng bày tại Hàn Quốc.

Triển lãm lần này mang đến cho người dân và du khách một không gian thưởng lãm nghệ thuật đặc sắc giữa lòng phố cổ . Đồng thời, thể hiện hình ảnh Hội An thành phố của sự giao lưu văn hóa quốc tế và là “ngôi nhà sáng tạo” – nơi các nghệ sĩ từ khắp nơi đến trải nghiệm và thực hành sáng tạo.

Tác phẩm “Thời gian chịu đựng và nhẫn nại”

Triển lãm tranh nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 27/5.

Phan Sơn – Minh Vũ