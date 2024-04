Sôi nỗi lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên

Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng ngày 18/4 (nhằm mồng 10/3/ âm lịch), xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước) tổ chức lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên, thu hút trên 700 lượt người dân, du khách tham gia.

Xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước) tổ chức lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên sáng 18/4

Ngay từ sáng sớm đông đảo người dân, du khách đã nô nức tham gia vào đoàn người đi rước sắc phong từ nhà thủ sắc là ông Nguyễn Đình Tuấn về đình làng Hội An. Sắc phong được phục chế, đựng trong 1 hộp gỗ sơn son thếp vàng, đặt trên kiệu Long Đình do 4 trai đinh khiêng.

Sắc phong có nội dung “Sắc ban cho xã Hội An, tổng Tiên Giang, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam theo trước phụng thờ Bảo An Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Bổn Cảnh Thành Hoàng chi thần, đã được ban sắc phong. Năm thứ nhất Duy Tân trẩm lên ngôi nên kính vâng khải chiếu để ghi ơn làm tốt đẹp nghi lễ phẩm trật. Nay đặc chuẩn cho phụng thờ như cũ theo lễ trọng của nước nhà. Kính tuân theo. Ngày 11 tháng 8, năm thứ 3 niên hiệu Duy Tân (1909) Đóng dấu ấn Sắc mệnh chi bảo”, đã được cung thỉnh rước về đình làng Hội An.

Lễ chánh tế Kỳ Yên đã được tổ chức tại đình làng Hội An ngay sau khi rước sắc phong về đình. Sau lễ chánh tế ở trong đình thì đại diện các chư tộc phái và bà con nhân dân được phép vào bái lạy trong đình.

Lễ hội Kỳ Yên thêm phần nhộn nhịp khi được tổ chức vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và phần hội được tổ chức trong 3 ngày (từ 16 – 18/4) với nhiều hoạt động phong phú như hô hát bài chòi, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản phẩm nhà nông, trình diễn nghề truyền thống được đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm, thưởng thức nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tiên Châu hiền hòa thơ mộng.

Phạm Hoàng – Nguyễn Hưng