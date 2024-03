Quảng Nam triển khai Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Dự án số 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025.

Dự án do Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và 7 huyện gồm: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang và Hiệp Đức triển khai thực hiện.

Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích người dân bảo vệ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và các nguồn kinh phí khác.

Kim Huệ – Quốc Thành