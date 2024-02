Núi Thành tổ chức giao lưu câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa – văn nghệ mừng Xuân mới

Tối ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tại quảng trường huyện Núi Thành, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Núi Thành tổ chức Chương trình giao lưu câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa – văn nghệ mừng xuân mới 2024.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn hô hát bài chòi mừng xuân do Câu lạc bộ Bài chòi Núi Thành thực hiện. Tiếp đó, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Núi Thành công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ nhảy DT Dance – Núi Thành.

Trong bầu không khí tươi vui, phấn khởi, các đội, nhóm nhạc đã trình bày 14 tiết mục đặc sắc đặc sắc gồm các thể loại: tốp ca phụ họa, đơn ca, song ca, tam ca, nhảy More you body,nhảy the Party, khiêu vũ với những vũ điệu rộn rã, kết hợp cùng những giai điệu âm nhạc bay bổng, tươi vui mang đậm chủ để “Chào xuân mới Giáp Thìn 2024”.

Chương trình giao lưu câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa – văn nghệ mừng xuân mới do Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Núi Thành tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân trong dịp mừng Xuân Giáp Thìn – 2024.

Văn Phin