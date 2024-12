Sáng 3/12, UBND thành phố Hội An tổ chức khai trương Bảo tàng thổ sản Hội An tại nhà số 57 Trần Phú trong khu phố cổ Hội An.

Bảo tàng thổ sản Hội An có diện tích khoảng 240m2, thể hiện 4 chủ đề chính, gồm: tổng quan về thổ sản Hội An, Quảng Nam; Hội An – Điểm trung chuyển hương liệu, thổ sản xứ Quảng; thổ sản Hội An, Quảng Nam – Nối tiếp và phát triển; giới thiệu một số loại thổ sản đặc hữu, tiêu biểu của Hội An, Quảng Nam. Các chủ đề được trưng bày, thể hiện với gần 130 hình ảnh, tư liệu, thư tịch, bản đồ cổ; 178 hiện vật có giá trị cao về lịch sử văn hóa.

Bảo tàng thổ sản Hội An góp phần giới thiệu, quảng bá các mặt hàng hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam

Bảo tàng thổ sản Hội An góp phần giới thiệu, quảng bá các mặt hàng hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam, tạo thêm điểm tham quan mới đặc sắc, hấp dẫn trong Khu phố cổ. Đồng thời khẳng định sâu sắc hơn vai trò của Hội An trong hoạt động giao thương mậu dịch hương liệu, thổ sản nội vùng và quốc tế qua các giai đoạn lịch sử.

Dịp này, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An giới thiệu và ra mắt ấn phẩm sách “Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam” gồm 38 bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Đây là công trình tổng thuật có giá trị khoa học khi nghiên cứu về văn hóa lịch sử, vùng đất con người Hội An, Quảng Nam.

Phan Sơn – Phú Toàn