Hôm nay 09/12, “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2023” chính thức khai mạc tại Vườn tượng An Hội – Hội An.

Khai mạc Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2023

Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An tổ chức sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên với nhiều hoạt động đa dạng mang đậm dấu ấn văn hóa Hội An – Hàn Quốc như: làm kim chi tập thể, làm trang phục truyền thống Hanbok, làm đèn lồng giấy Hàn Quốc – Hội An, khám phá du lịch Hàn Quốc, trải nghiệm nội dung sáng tạo Hàn Quốc, trình diễn nghề thủ công, trò chơi dân gian, vẽ mặt nạ dân gian… cùng các gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP, đồ hanmade và sản phẩm lưu niệm của Hội An.

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có các chương trình nhảy ngẫu hứng K-pop diễn ra từ 16h00-17h00; đêm giao lưu nghệ thuật Việt – Hàn bắt đầu từ 19h30 với sự góp mặt của nghệ sĩ hai nước.

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 và đã trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa đa sắc màu Hàn Quốc – Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Quốc Hải – Phú Toàn