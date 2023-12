Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I

Chào đón năm mới 2024, sáng 30/12, tại TP. Hội An lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I với chủ đề “Món ngon xứ Quảng” đã được khai mạc. Lễ hội do Sở VH-TT&DL Quảng Nam, Hiệp hội văn hóa ẩm thực Quảng Nam phối hợp với TP.Hội An tổ chức.

Diễn ra từ 30/12/2023 đến 1/1/2024, lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng có các hoạt động nổi bật như trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, sản phẩm OCOP với gần 50 gian hàng đến từ 18 địa phương trong tỉnh Quảng Nam cùng các tỉnh, thành khác; các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, ẩm thực; biểu diễn, quảng diễn các món ăn đặc sắc của Quảng Nam…

Đồng thời giới thiệu các sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam và các vùng miền trong cả nước. Qua đó, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Chương trình tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Quảng Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 01/01/2024 tại sân khấu vườn tượng An Hội. Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I được tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực và các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo của tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động chào năm mới 2024 tại TP.Hội An, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và du khách.

Phan Sơn – Phú Toàn