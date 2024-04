Tối 17/4, UBND xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ Yên lần thứ I, năm 2024. Đến tham dự buổi lễ có lãnh đạo sở VHTTDL, huyện Tiên Phước cùng đông đảo bà con địa phương và du khách.

Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên lần thứ I, năm 2024 vào tối 17/4

Lễ hội Kỳ Yên lần thứ I năm 2024 được tổ chức tại đình làng Hội An, ngôi đình được xây dựng dưới thời Tự Đức, khoảng năm 1870, gắn với công lao của một Nhà khoa bảng nổi tiếng, người con ưu tú của làng Hội An xưa – cụ Phó bảng Nguyễn Đình Tựu, Đốc học Quảng Nam, Tế tửu Quốc tử giám.

Đình làng Hội An là nơi thờ thành hoàng làng và các vị Tiền hiền, Hậu hiền, sau này đến năm Duy Tân thứ 3 (1909) được phong Sắc là: “Bảo an chánh trực hựu thiện đôn ngưng Bổn cảnh thành hoàng chi thần”…Từ xa xưa, hàng năm, tại đình làng, cộng đồng Nhân dân tổ chức Lễ hội Kỳ Yên. Lễ hội được hình thành vào khoảng thế kỷ 17, xuất phát từ khát vọng mà cộng đồng Nhân dân luôn hướng tới, cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làng xã được ấm no, hạnh phúc.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội

Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích Đình làng Hội An, giữ gìn văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là du lịch xanh, du lịch sinh thái cộng đồng làng quê Tiên Châu.

Kim Huệ – Quang Phi