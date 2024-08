Tối 2/8, tại Vườn tượng An Hội – TP.Hội An, chương trình giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Giao lưu văn hoá Hội An – Nhật Bản lần thứ 20 tối ngày 2/8

Tham dự khai mạc có ông Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam; Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An phát biểu tại sự kiện

Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” được tổ chức định kỳ vào tháng 8 hàng năm tại thành phố Hội An nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa Hội An-Nhật Bản, quảng bá di sản văn hóa thế giới Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân TP Hội An tham dự tại sự kiện

Với mục đích cùng hướng đến việc phát huy mối quan hệ giao lưu truyền thống từ hàng trăm năm trước, chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 20 càng minh chứng rõ hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước, tình bạn gắn kết, bền chặt cùng nhau hướng đến tương lai của thành phố Hội An, Việt Nam với đất nước Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero phát biểu

Diễn ra từ ngày 02 – 04/8/2024 tại Khu phố cổ và Công viên Hội An, Giao lưu văn hoá Hội An – Nhật Bản bên cạnh các hoạt động văn hoá – nghệ thuật – thể thao đã khẳng định được giá trị vào các năm trước, còn nhiều hoạt động phong phú, độc đáo như: triển lãm “Búp bê Nhật Bản” tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản và triển lãm tranh “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e”… Các triển lãm mở cửa phục vụ từ ngày 27/7 đến 04/8, tạo điều kiện cho người dân và du khách cảm nhận sắc màu độc đáo của sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống với thẩm mỹ và những cảm hứng thời đại nhằm tạo ra các tác phẩm đầy sáng tạo.

Đặc biệt, tại Lễ khai mạc có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như múa rắn Kagura, các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như: Hiền Thục, Phạm Đình Thái Ngân, nhóm nhạc Kolme, Anirock đến từ Nhật Bản cùng với các tiết mục truyền thống của Hội An…, mang đến ấn tượng đặc biệt với người dân và du khách.

Hiền Viên – Tấn Châu