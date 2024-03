Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2024

Sáng nay 1/3, tại huyện Phú Ninh, khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam – cúp NyNa lần thứ IX năm 2024.

Đại diện các đội bóng chuyền nữ tham dự giải đấu chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức

Tham gia giải năm nay có hơn 180 vận động viên đến từ 12 đội bóng của các huyện, thị xã, thành phố và được chia làm 3 bảng đấu. Trong đó 8 đội đồng bằng chia thành 2 bảng. Bảng A gồm: Duy Xuyên, Quế Sơn, Hội An, Phú Ninh; bảng B gồm: Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ. Riêng bảng miền núi có 4 đội gồm: Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My.

Ngay sau lễ khai mạc là trận thi đấu giữa đơn vị Duy Xuyên – Phú Ninh

Các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên

Đây là giải đấu thường niên do Sở VHTT&DL phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức. Giải năm nay nằm trong các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2024) và kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024).

Toàn cảnh trận thi đấu của Bảng A giữa đơn vị Duy Xuyên – Phú Ninh

Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng chuyền của các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển; đồng thời động viên, cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải diễn ra liên tục trong các buổi sáng, chiều từ ngày 1-3/3. Trận chung kết, bế mạc giải vào chiều ngày 3/3 tại sân Trung tâm VHTT&TTTH huyện Phú Ninh.

Tấn Trường – Lan Trinh