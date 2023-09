Hội An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Tết Trung thu

Những ngày này, chính quyền và người dân TP. Hội An đang tất bật chuẩn bị cho một mùa Trung thu rất đặc biệt khi lễ hội Trung thu ở Hội An đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 14 tháng 2 vừa qua.

Theo đó, ngày 26/9, thành phố tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu ở Hội An. Các hoạt động chính trong khuôn khổ sự kiện này gồm: truyền thông, trang trí cổ động trực quan; lễ trao quyết định công nhận và diễu hành rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An.

Ngoài ra, từ ngày 26 đến 29/9, tại Công viên Hội An (số 2 Trần Hưng Đạo) và Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An (số 33 Nguyễn Thái Học) sẽ diễn ra một số hoạt động nhằm tôn vinh giá trị nổi bật của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung ở Hội An như Triển lãm ảnh nghệ thuật múa Thiên cẩu…

Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị nổi bật của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu ở Hội An, ghi nhận sự nỗ lực của các bên trong việc bảo tồn di sản thời gian qua, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An. Đồng thời nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng cư dân, các chủ thể văn hóa trong việc chung tay gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.

Kim Huệ – Phúc Lâm