Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1873 – 2023), tối 5/8, thành phố Hội An phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ngài Yamada Takio tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: ”Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và các giá trị nhân văn. Đô thị cổ Hội An được biết đến là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cách đây hơn 400 năm trước với mối quan hệ giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro ở tỉnh Nagasaki”.

Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, thời gian qua, Hội An đã không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu hợp tác, hữu nghị với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trong đó có Lễ hội giao lưu Văn hoá Hội An – Nhật Bản đã trải qua 19 lần tổ chức.

Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” năm nay càng có ý nghĩa hơn khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 – 21/9/2023), qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thúc đẩy mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Với mong muốn mang đến cho công chúng những trải nghiệm, hoạt động mới lạ, hấp dẫn và nhiều sắc màu văn hóa và dựa trên những di sản quý giá trong kho tàng văn hóa Nhật Bản và Hội An – Quảng Nam, góp phần tôn vinh và quảng bá cho nét đẹp văn hoá của 2 quốc gia.

Tấn Châu