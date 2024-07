Công an Quảng Nam khai mạc Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” lần thứ X năm 2024

Sáng ngày 09/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai mạc Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” lần thứ X năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam và gần 800 VĐV tham gia hội thao.

Những hình ảnh trong ngày khai mạc Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an Quảng Nam lần thứ X năm 2024

Hội thao “Khỏe vì An ninh Tổ quốc” là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ 5 năm một lần của Công an Quảng Nam nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong lực lượng CAND, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao sức khỏe, thể lực, thuần thục các kỹ năng, tôi luyện bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu trong khó khăn, dạn dày trước những hiểm nguy; qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây còn là dịp để cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương được gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm; biểu hiện ý chí, quyết tâm thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” lần thứ X năm 2024 của Công an tỉnh được tổ chức thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 20/4 đến 26/4 thi đấu các môn chạy ứng dụng và cầu lông với khoảng gần 400 VĐV tham gia tranh tài. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 09/7 đến ngày 12/7 gồm các nội dung thi điều lệnh, bắn súng và võ thuật.

Ngay sau lễ khai mạc là chương duyệt đội ngũ của Công an các đơn vị, địa phương tham gia Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” lần thứ X năm 2024. Đây cũng là phần thi được Công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị tập luyện công phu trong thời gian qua.

Xuân Mai – Quốc Huy