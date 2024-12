Sáng ngày 14/12, Chi hội Văn nghệ dân Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chi hội Văn nghệ dân gian Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Chi hội Văn nghệ dân Quảng Nam với 26 hội viên ở nhiều độ tuổi, trong đó có 5 hội viên Trung ương. Các hội viên chi hội phát huy năng lực, sở trường, lòng say mê nghề nghiệp để tiến hành công tác sưu tầm, khảo cứu văn hoá văn nghệ dân gian Quảng Nam. Trong nhiệm kỳ các hội viên thực hiện trên 70 chuyên đề, bài khảo cứu về văn hoá văn nghệ dân gian, phần nhiều trong số đó đã được in thành sách và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, có 7 công trình đạt các giải từ A đến khuyến khích, một công trình đạt giải B của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ. Hội viên có nhiều bài tham luận in ấn trong kỷ yếu của nhiều hội thảo chuyên ngành quốc gia, tỉnh và địa phương. Một số hội viên chi hội tham gia giảng dạy các lớp dân ca bài chòi, đồng thời tham gia nhiều chương trình, đề án, dự án bảo tồn, phát huy một số hình thái văn hoá phi vật thể của Quảng Nam như: Dự án bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam; Đề án xây dựng Hội An thành phố sáng tạo toàn cầu. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các lễ lớn của tỉnh, Lễ hội truyền thống hàng năm tại các địa phương, thực hiện các hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân ưu tú.

Đại hội Chi hội Văn nghệ dân tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên.

Duy Bình