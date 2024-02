Bình Triều (Thăng Bình) tổ chức Lễ cúng Bà Chợ Được

Sáng nay 20/2 (tức 11 tháng Giêng), tại Lăng Bà Chợ Được ở làng Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình diễn ra Lễ cúng Bà Chợ Được. Đây là lễ hội mang tính tâm linh, tín ngưỡng và truyền thống của người dân nơi đây, là một phần trong Lễ hội Bà Chợ Được.

Lễ cúng Bà Chợ Được tại Lăng Bà Chợ Được ở làng Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình

Buổi lễ diễn ra trong không khí, trang nghiêm, thành kính với các nghi thức dâng hương, dâng trầu cau, hoa quả, trà, rượu. Đây là lễ hội dân gian mang tính tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của nhân dân xã Bình Triều nói riêng và các xã vùng Đông huyện Thăng Bình nói chung.

Việc tổ chức Lễ hội Bà Chợ Được thường lệ hằng năm là dịp để địa phương tiếp tục bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mua may bán đắt, vạn sự bình an và may mắn.

Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và người dân, Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được sẽ mang đến một khí thế mới, tinh thần mới và không khí lao động hăng say, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, xã Bình Triều còn tổ chức giải đua thuyền truyền thống với sự tham gia của các đội thuyền đến từ Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn và chủ nhà Thăng Bình; tổ chức lễ hội chợ quê và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác.

Được biết, ngày 31/12/2008, Lăng Bà Chợ Được được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngày 19/12/2014, Bộ VHTT&DL công nhận Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đình Hiệp