Quả cầu vàng 2024 công bố đề cử

Không phụ sự chờ đợi của những người hâm mộ nghệ thuật thứ 7, ban tổ chức giải thưởng Quả cầu vàng 2024 mới đây đã công bố các đề cử hạng mục quan trọng cùng với một số thay đổi đáng chú ý của giải thưởng năm nay.

Năm nay, ở mảng điện ảnh, bộ phim Barbie dẫn đầu với 9 đề cử, trở thành phim được đề cử nhiều thứ hai trong lịch sử 81 năm của lễ trao giải. Theo sau Barbie là bộ phim Oppenheimer với 8 đề cử. Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) và Poor Things (tạm dịch: Những điều tồi tệ) đều nhận được mỗi phim 7 đề cử.

Ở lĩnh vực truyền hình, mùa giải cuối cùng của Succession (Kế nghiệp) nhận được nhiều đề cử nhất với tổng cộng 9 đề cử, tiếp theo là The Bear (Tạm dịch: Đầu bếp thiên tài) và Only Murders in the Building (Chỉ có sát nhân trong tòa nhà), cả hai đều nhận mỗi phim 5 đề cử.

Cùng với đó là danh sách đề cử các hạng mục quan trọng khác như đạo diễn xuất sắc nhất, nam/nữ diễn viên xuất sắc nhất…

Có một số thay đổi đáng chú ý trong đề cử năm nay, đó là mỗi hạng mục sẽ có 6 tác phẩm được đề cử thay vì 5 như trước đây. Ngoài ra, Quả cầu vàng 2024 cũng giới thiệu 2 giải thưởng mới là Thành tựu điện ảnh, doanh thu phòng vé và Diễn viên hài độc thoại xuất sắc nhất trên truyền hình.

TTXVN