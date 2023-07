New Zealand thắt chặt an ninh sau vụ xả súng ở Auckland

Sau vụ xả súng ở Auckland khiến 3 người thiệt mạng vào hôm 19/7, sáng 20/7, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã lên tiếng trấn an vụ việc không gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Hiện lực lượng chức năng cũng tăng cường hiện diện tại khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân và cho sự kiện Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.

Sau vụ xả súng, an ninh tại Auckland đã được thắt chặt hơn nữa. Ảnh: Voanews

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins xác nhận thủ phạm xả súng đã bị tiêu diệt, nằm trong số 3 người thiệt mạng. Ông nhấn mạnh đây là hành động mang tính cá nhân, và cảnh sát không cần phải truy tìm thêm đối tượng nào liên quan tới vụ việc. Do vậy, vụ việc không gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia và không có thay đổi về mức độ đe dọa an ninh của New Zealand. Giải vô địch bóng đá nữ vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu. Giới chức thành phố cũng cho biết tất cả nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các đội bóng đá đều an toàn.

Hiện một số tuyến phố ở khu trung tâm thành phố Auckland đã bị phong tỏa, và các lực lượng chức năng vẫn duy trì hiện diện tại khu vực.

TTXVN