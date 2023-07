Lễ khai mạc WC nữ 2023 hứa hẹn đầy ấn tượng 

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 20/7 theo giờ New Zealand (tức 12h trưa ngày mai 20.7 Việt Nam) trên sân Eden Park. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ mang đến cho người hâm mộ toàn cầu những phần trình diễn đẳng cấp, đậm màu sắc văn hóa của 2 nước chủ nhà.

Lễ khai mạc World Cup Nữ 2023 hứa hẹn những màn trình diễn đẳng cấp.(Nguồn: Getty Images)

Dù diễn ra trong thời lượng ngắn 15 phút nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, lễ khai mạc sẽ có những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự đa dạng văn hóa cũng như di sản của New Zealand và Australia. Đặc sắc nhất là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ người Australia, Mallrat và nữ ca sĩ Benee của New Zealand trong ca khúc “Do It Again” – ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023…

FIFA cũng đã công bố danh sách các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại thành phố Auckland – địa điểm thi đấu trận ra quân của ĐT nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch Mỹ tại giải đấu lần này. Theo đó, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Mỹ trên SVĐ Eden Park ngày 22/7 sẽ có sự góp mặt của JessB – một rapper và cựu VĐV bóng lưới chuyên nghiệp người New Zealand để tiếp lửa cho các CĐV. Đây sẽ là vị khách đặc biệt ở trận ra quân ĐT nữ Việt Nam tại kỳ World Cup nữ lịch sử. Giới chuyên môn đã đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của chủ nhà New Zealand.

TTXVN