Giá rét bao trùm nhiều nước châu Âu

Nước Anh đang hứng chịu một đợt rét đậm sau đợt mưa lũ vừa qua. Trong khi đó, tại khu vực Trung và Đông Âu, nhiệt độ cũng đang giảm xuống mức âm, và dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu trong tuần này.

Một người đắp người tuyết khi thời tiết lạnh tiếp tục kéo dài ở London, Anh. Ảnh: REUTERS

Người dân Anh được khuyến cáo chuẩn bị cho đợt rét đậm sau khi cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo mới về băng giá trong khi hàng trăm cảnh báo về lũ lụt do mưa lớn vẫn đang có hiệu lực tại nước này. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh (Met) ngày 8/1 đã đưa ra cảnh báo vàng về băng giá tại Nam England và Nam xứ Wales, từ chiều ngày 8/1 đến sáng 9/1. Đêm 9/1, nhiệt độ có khả năng giảm xuống -9 độ C ở Cao nguyên Scotland trong khi tuyết có thể phủ dày 1-2cm tại Dartmoor thuộc Tây Nam England. Các khu vực phía Nam của Vương quốc Anh cũng sẽ có băng và lượng nhỏ tuyết, có thể gây nguy cơ trơn trượt trên một số tuyến đường.

Trong khi đó, ngày 8/1, các trường học tại một số khu vực ở Trung và Đông Âu đã bị mất điện và phải đóng cửa do đợt không khí lạnh mạnh tràn về từ khu vực Scandinavia. Nhiệt độ giảm xuống âm 29,5 độ C ở Daugavpils – thành phố lớn thứ hai của Latvia. Cơ quan thời tiết Ba Lan đã ban bố cảnh báo an toàn đối với hầu hết các khu vực trên cả nước khi dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục giảm sâu trong tuần này.

TTXVN