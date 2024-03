COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình toàn cầu

Đại dịch Covid-19 đã làm giảm 1,6 năm tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn cầu trong 2 năm đầu dịch bệnh. Một nghiên cứu công bố ngày 11/3 của Mỹ xác nhận Covid-19 là nhân tố đảo ngược xu thế tăng tuổi thọ của người dân vốn được duy trì suốt hàng thập kỷ qua.

Theo nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe có trụ sở tại Mỹ, trong giai đoạn 2020-2021, có tới 84% trong số 204 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát có tuổi thọ trung bình của người dân giảm. Mexico, Peru và Bolivia nằm trong nhóm bị giảm nhiều nhất. Dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng sâu sắc hơn bất kỳ sự kiện nào trong nửa thế kỷ qua, kể cả so với ung đột và các thảm họa tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu ước tính trong đại dịch, tỷ lệ tử vong ở những người trên 15 tuổi tăng 22% đối với nam và 17% đối với nữ. Covid cũng là nguyên nhân gây ra 15,9 triệu ca tử vong tăng thêm trong giai đoạn 2020-2021 (so với khi không có dịch) và con số này cao hơn 1 triệu ca so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Barbados, New Zealand và Antigua và Barbuda có tỷ lệ tử vong vượt mức thấp nhất, nhờ có vị trí địa lý biệt lập.

TTXVN