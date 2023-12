Bài hát Giáng sinh kinh điển dẫn đầu Billboard Hot 100

Billboard đã đăng tải danh sách BXH Billboard Hot 100 tuần này. Đáng chú ý, “All I want for Christmas is you” của Mariah Carey, bài hát luôn được nghe rất nhiều mỗi dịp Giáng sinh, đã không đứng vị trí số một như những năm trước đây. Thay vào đó là ca khúc “Rockin’ Around the Christmas Tree” của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Brenda Lee.

“Rockin’ Around the Christmas Tree” đã vượt qua ca khúc Giáng sinh của Mariah Carey để dẫn đầu BXH Billboard

Ca khúc Giáng sinh kinh điển Rockin’ Around The Christmas Tree ra mắt vào năm 1958 và mất đến 65 năm để vươn lên vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100.

Khi thu âm bản hit đầu tay này, nữ danh ca Brenda Lee chỉ mới 13 tuổi và hiện tại, ở tuổi 78, bà là người phụ nữ lớn tuổi nhất giữ ngôi vị đầu bảng trên BXH Billboard Hot 100. Khi kỷ lục này trước đó thuộc về Mariah Carey ở tuổi 53 cũng với một ca khúc Giáng sinh kinh điển “All I want for Christmas is you”. Thông tin về việc huyền thoại Brenda Lee đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông thế giới.

TTXVN