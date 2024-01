Australia đối mặt với làn sóng COVID-19 mới

Australia đang đối mặt với làn sóng Covid-19 mới, khi số ca nhiễm có xu hướng tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây. Người dân nước này được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt trong bối cảnh các trường học vừa kết thúc đợt nghỉ hè và học sinh chuẩn bị trở lại trường.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Chính phủ Liên bang Australia, hiện có hơn 26.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn quốc. Tuy nhiên, con số nhiễm bệnh thực tế có thể còn cao hơn do những thay đổi trong yêu cầu xét nghiệm và báo cáo.

Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Australia, việc số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt kể từ đầu tháng 12 năm ngoái là do một biến thể mới có tên là JN.1, một biến thể phụ của nhánh BA.2.86 thuộc dòng Omicron. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự gia tăng về tỷ lệ tử vong hay tỷ lệ bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Cơ quan trên cảnh báo một trong những lý do khiến người dân chứng kiến làn sóng COVID-19 tăng trở lại là do khả năng miễn dịch cộng đồng đã suy yếu và người dân Australia cần tiêm nhắc các mũi phòng COVID-19.

TTXVN