Ấn Độ đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí trong nhà

Ấn Độ hiện đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ô nhiễm không khí trong nhà, tiếp theo là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Hàn Quốc. Đây là kết quả phân tích từ Dự án Dữ liệu Chất lượng Không khí Kết nối Toàn cầu của Công ty công nghệ Dyson, công bố ngày 17/1.

Người dân băng qua đường ray vào một buổi sáng đầy sương mù ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Dự án của Dyson phân tích hơn 500 tỷ điểm dữ liệu để hiểu hành vi của người dùng và so sánh chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời. Theo kết quả phân tích, Ấn Độ có nồng độ bụi mịn PM2.5 trong nhà trung bình hàng năm cao nhất thế giới. Thủ đô New Delh của Ấn Độ cũng đứng đầu danh sách các thành phố có nồng độ PM2.5 trung bình hằng năm cao nhất, tiếp đó là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc và Busan của Hàn Quốc.

Nghiên cứu cũng cho thấy không khí trong nhà có thể tồi tệ hơn đáng kể, đặc biệt là trong mùa Đông, với mức PM2.5 vượt quá tiêu chuẩn y tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra. Riêng tại Ấn Độ, 2 tháng cuối năm thường là những tháng ô nhiễm nhất, với độ ô nhiễm cao hơn 41% so với các tháng còn lại trong năm, thậm chí có thể còn cao hơn.

TTXVN