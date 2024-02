Quảng Nam tung chương trình kích cầu du lịch lớn nhất năm từ tháng 3/2024

Từ tháng 3/2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ tung ra chương trình kích cầu du lịch lớn nhất trong năm với sự tham gia của toàn thể doanh nghiệp, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam với thông điệp “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh” sẽ bắt đầu từ tháng 3/2024 và kéo dài tới hết năm nay. Tất cả các khu điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn từ cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí trong tỉnh sẽ tham gia hoạt động kích cầu. Cùng tham gia là các hãng hàng không và người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Du khách nước ngoài tại TP. Hội An

Chương trình kích cầu sẽ hướng tới thị trường khách quốc tế trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á và Ấn Độ. Đối với thị trường nội địa, ngành du lịch Quảng Nam tập trung các thị trường gần như khu vực miền Trung – Tây Nguyên, một số thị trường phía Bắc và miền Nam.

Trong chương trình kích cầu lớn nhất năm nay, Quảng Nam sẽ tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf. Bên cạnh đó là các sản phẩm, tour du lịch xanh Quảng Nam, các sản phẩm trải nghiệm về với thiên nhiên, núi rừng, biển đảo và các sản phẩm dịch vụ đa dạng khác. Cùng với đó, ngành du lịch sẽ tập trung khai thác các địa chỉ du lịch đã được khẳng định tên tuổi như: phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu. Các show diễn, khu điểm du lịch nổi tiếng như: Ký ức Hội An, VinWonder Nam Hội An, casino Hoiana, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Cổng trời Đông Giang…

Được biết, năm 2023 tỉnh Quảng Nam đón hơn 7,5 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 8 nghìn tỉ đồng.

Dương Oanh – Tấn Châu