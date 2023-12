Quảng Nam sẵn sàng đón lượng khách lớn dịp cuối năm

Những ngày vừa qua, nhiều khu lưu trú, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là ở TP.Hội An đang chuẩn bị sẵn sàng việc đón lượng lớn du khách dịp cuối năm bằng nhiều loại hình ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó nhiều doanh nghiệp lưu trú, thực hiện giảm từ 10 – 30% giá phòng tùy theo số lượng hoặc hình thức đặt phòng.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng tăng cường kích cầu bằng việc giảm giá hoặc tặng kèm các hoạt động trải nghiệm trong gói đặt phòng như “đi 6 trả 5”, vật lý trị liệu, đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu… Tại Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh hiện cũng đang giảm 50% vé tham quan đến hết tháng 12.

Ngoài ra các hoạt động, chương trình kích cầu hưởng ứng mùa lễ hội Giáng sinh và chào năm mới 2024 của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương có hoạt động du lịch phát triển mạnh, nhất là Hội An cũng đã kích hoạt chuỗi sự kiện chào năm mới.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm tại Hội An sẽ còn nhiều hoạt động, sự kiện đáng chú ý, nổi bật là sự kiện “Hội An chào năm mới 2024” với lễ công bố Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, dạ hội “Hội An chào năm mới”.

Văn Trường