Quảng Nam được vinh danh là điểm đến trong nước ấn tượng nhất năm 2024

“Năm 2024, thương hiệu du lịch Quảng Nam tiếp tục được khẳng định trong nước và trên thế giới, nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng do các chuyên trang du lịch nổi tiếng trao tặng. Trong đó, Hội An vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như: Danh hiệu “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”; là 1 trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam do trang Booking.com bình chọn; Điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á do World MICE Awards bình chọn; Top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024, top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024, top 25 điểm đến tuần trăng mật hàng đầu thế giới năm 2024, top 25 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2024 do nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Trip-advisor bình chọn…”.