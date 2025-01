Quảng Nam điều chỉnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

Khu vực Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An

Nội dung điều chỉnh như sau: dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An do Công ty CP Bến Trễ Hội An làm chủ đầu tư sẽ thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, quy hoạch, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng kể từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2026. Từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An sẽ triển khai xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao, cho thuê. Trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành dự án, chủ đầu tư tuyệt đối không xâm phạm hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa sông Cổ Cò theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bến Trễ Hội An chịu trách nhiệm thực hiện đúng các Quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, di sản văn hóa, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của dự án; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao, cho thuê. Trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành dự án tuyệt đối không xâm phạm hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa sông Cổ Cò theo quy định của pháp luật.

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện đẩy đủ các nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh.

Khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Hội An, các phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thành phố Hội An để tiếp tục thực hiện hoàn thành 3 việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6781/UBND-KTN ngày 17/10/2022.

Trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty Cổ phần Bến Trễ Hội An không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành, UBND thành phố Hội An và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

BTV