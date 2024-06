Quảng Nam có 5 doanh nghiệp, đơn vị được cấp giấy chứng nhận du lịch xanh

5 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh vừa được cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam ban hành ngày 4/12/2021.

Cụ thể các doanh nghiệp, đơn vị đạt chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam gồm: Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An, Almanity Hoi An Resort & Spa đạt chứng nhận 3/3 dành cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng; ở hạng mục Điểm tham quan: Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đạt 3/3, VinWonders Nam Hội An đạt chứng nhận 2/3. Zen Boutique Villa đạt 2/3 dành cho hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay).

Trước đó, ngày 4/12/2021, UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh bao gồm 6 hạng mục dành cho: Khách sạn; Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); Khu nghỉ dưỡng; doanh nghiệp Lữ hành; Điểm du lịch dựa vào cộng đồng và Điểm tham quan. Bộ Tiêu chí được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam.

Kim Huệ – Phúc Lâm