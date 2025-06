Ngày 06/6/2025 khai mạc Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Quảng Nam 2025

Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Quảng Nam 2025 sẽ được khai mạc lúc 17h00 ngày 06/6/2025 tại Đảo ký ức Hội An, thành phố Hội An, Quảng Nam. Đây là sự kiện nhằm liên kết chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn Quảng Nam nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa, du lịch mới thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Nam năm 2025 và những năm tiếp theo.

Sự kiện Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Quảng Nam 2025 diễn ra từ ngày 06/6 đến ngày 29/6/2025 tại Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên và một số địa phương khác ở Quảng Nam.

Chương trình khai mạc là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Quảng Nam 2025, tạo điểm nhấn và liên kết chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Quảng Nam. Dịp này, Quảng Nam tiến hành công bố Quyết định của Bộ văn hóa thể thao và du lịch về công nhận Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tri thức dân gian Mỳ Quảng tỉnh Quảng Nam và các Quyết định công nhận các bảo vật quốc gia. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh QRT; Livestream trên nền tảng truyền thông cơ quan báo chí Trung ương và các nền tảng số của tỉnh, mạng xã hội…

Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Quảng Nam 2025, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Quảng Nam. Thông qua các hoạt động của sự kiện góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, du lịch tỉnh Quảng Nam và khai thác có hiệu quả thương hiệu du lịch “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.

Ngoài chương trình khai mạc còn có Festival Mỳ Quảng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: diễn ra từ ngày 07/6 – 08/6 tại Làng nghề Đông Khương, Điện Phương, Điện Bàn. Lễ hội Bay qua Miền Di sản diễn ra vào lúc 18h30 – 21h30 ngày 06/6 tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An; Hội thảo Du lịch xanh với chủ đề “Mô hình quản lý điểm đến du lịch xanh – Cách tiếp cận từ các bên liên quan”diễn ra vào ngày 06/6/2025 tại Silk Sense Hoian Resort; Lễ hội biển Tam Kỳ năm 2025, diễn ra từ ngày 11/6 – 15/6 tại bãi biển thôn Hòa Hạ, Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Chợ quê Kim Bồng được tổ chức từ vào ngày 11/6 tại Trung tâm Làng nghề truyền thống Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An. Trưng bày, giới thiệu một số bảo vật Quốc gia tại Quảng Nam từ ngày 16/6 – 18/6 tại Bảo tàng Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên. Tọa đàm thực trạng và giải pháp phát triển khởi nghiệp trên nền tảng tài nguyên bản địa phục được tổ chức ngày 21/6 tại tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Tam Kỳ; Liên hoan nghệ thuật bài chòi các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam từ ngày 21/6 – 23/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam; Giải Biểu diễn và Thi đấu dù lượn “Kết nối bầu trời” Quảng Nam – Miền xanh di sản năm 2025 diễn ra từ ngày 04/6 – 06/6 tại Công viên Ấn Tượng Hội An, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An; Tổng kết, bế mạc Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Quảng Nam 2025 được tổ chức vào ngày 29/6 tại thành phố Tam Kỳ.

Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao như: Liên hoan Yoga quốc tế lần thứ II Quảng Nam – Việt Nam; Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ IV; Giải Yoga thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ VII; Giải Cầu lông – Bóng bàn gia đình toàn quốc; Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Pickleball người khuyết tật; Giải bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam; Giải bóng đá nam (5 người) nhi đồng các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam; Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam mở rộng; Giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam.

Hoàng Dũng