Sáng ngày 20/12, gần 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp du lịch và các địa phương ở Quảng Nam tham dự hội nghị giao ban doanh nghiệp du lịch năm 2024. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị

Thông tin từ hội nghị giao ban cho biết: năm 2024, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng là những yếu tố giúp lượng khách quốc tế đến Quảng Nam ngày càng tăng.

Theo đó, tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước trên 8 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2023, vượt 6% so với kế hoạch. Trong đó khách quốc tế trên 5,5 triệu lượt, tăng 20% so năm 2023 và vượt 8% so với kế hoạch, khách nội địa trên 2,5 triệu lượt, tăng 7% so với năm 2023 và vượt 1% so với kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỷ đồng.

10 thị trường khách quốc tế lưu trú tại Quảng Nam cao nhất năm 2024 hiện đang là: Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc, Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Malaysia, Tây Ban Nha…

Du lịch Quảng Nam, điển hình là du lịch Hội An, Mỹ Sơn đã có thương hiệu trên trường quốc tế với nhiều giải thưởng du lịch uy tín thế giới, là điểm đến ấn tượng và an toàn, bước đầu tạo dựng được thương hiệu “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.

Hiền Viên – Trung Hiếu