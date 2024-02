Theo thống kê xu hướng du lịch của khách Việt trong dịp Tết Nguyên đán trên ứng dụng đặt phòng nổi tiếng Booking.com, Hội An nằm trong danh sách top 10 điểm đến được khách trong nước yêu thích nhất. Tuy nhiên, theo đại diện một số khách sạn, lượng khách nội địa dịp Tết Giáp Thìn năm nay có sự sụt giảm.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An

Hội An vẫn là điểm đến được các gia đình lựa chọn vào mỗi dịp Tết, tuy nhiên số lượng khách năm nay giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Nguyên nhân được chỉ ra là do kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình cắt giảm chi tiêu, không đi du lịch hoặc chọn các điểm gần.

Theo khảo sát, giá phòng các khách sạn dịp Tết Âm lịch tại Hội An không có nhiều biến động so với ngày thường và không thu thêm phụ phí. Các khu nghỉ dưỡng tập trung nâng cao trải nghiệm để thu hút khách hàng thay vì tập trung vào chiến lược giá.

Để thu hút du khách đến với với phố cổ, dịp Tết năm nay, UBND TP Hội An ban hành kế hoạch tổ chức “Hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024” bao gồm chuỗi các hoạt động được tổ chức trên khắp địa bàn thành phố nhằm tạo không khí vui Xuân và chào đón năm mới. Sự kiện góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống; bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa – nghệ thuật, phong tục – tín ngưỡng độc đáo của Hội An, tạo ấn tượng tốt cho nhân dân và du khách.

Kim Huệ