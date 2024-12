Hội An lọt top điểm du lịch tốt nhất châu Á

Chuyên trang du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách 22 điểm du lịch tốt nhất châu Á. Điểm đến Đô thị cổ Hội An đứng thứ 4 trong danh sách này.

Tạp chí du lịch mô tả Di sản Thế giới Hội An là một thành phố “kỳ diệu”. Những năm gần đây, khu phố cổ thu hút đông đảo du khách nhưng cảnh quan vẫn được bảo tồn một cách đáng kinh ngạc.

Nét đẹp văn hóa truyền thống, nét thơ mộng với những chiếc đèn lồng mang lại cảm giác bình yên. Ngoài việc đi dạo trên những con hẻm được thắp sáng bằng ánh đèn, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều điều lý thú tại Hội An như thưởng thức cà phê, mua sắm và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Đặc biệt, Hội An là nơi có những cửa hàng may đo quần áo lấy ngay rất nổi tiếng, hút nhiều du khách quốc tế. Hiện có hơn 300 cửa hàng may tại đây, thậm chí Hội An được ví là “thủ phủ thời trang may đo lấy ngay” của thế giới.

Hiền Viên – Trung Hiếu