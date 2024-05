Hội An là điểm đến tuyệt vời trong tháng 7

Mùa hè là quãng thời gian dành cho những kỳ nghỉ tuyệt vời, với nhiệt độ ấm áp và nhiều lễ hội hấp dẫn, độc đáo. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để khách du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới bắt đầu những cuộc hành trình xuyên quốc gia. Tạp chí Time Out của Anh mới đây vừa đề xuất 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới để du lịch vào tháng 7, trong đó Hội An xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách này.

Viết về Hội An, Time Out khen ngợi: Nơi đây sở hữu những bãi biển hoang sơ, trong lành với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, như biển Cù Lao Chàm, biển An Bàng, biển Cửa Đại… Đây đều là những địa điểm thường xuyên được báo chí quốc tế không ngừng ca ngợi, đánh giá cao.

Không chỉ hấp dẫn với thiên nhiên nguyên sơ tuyệt đẹp, nơi đây còn nổi tiếng với phố cổ Hội An – được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đặc biệt, nếu đến vào những ngày rằm (14, 15 âm lịch), du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hàng trăm chiếc đèn lồng thắp sáng treo cao và tự tay thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài thơ mộng.

TTXVN