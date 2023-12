Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch tại Quảng Nam

UBND tỉnh vừa chỉ đạo thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đô thị, du lịch, hình thành nhiều không gian du lịch mới để phục vụ du khách; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo định hướng phát triển KTXH đã được quy hoạch.

Trong định hướng phát triển của tỉnh, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút, đẩy mạnh phát triển du lịch để lấy lại đà tăng trưởng. Trong đó, tỉnh sẽ triển khai hệ thống phần mềm du lịch thông minh, tập trung phát triển những ngành dịch vụ có hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao, tạo đột phá để thu hút nhiều hơn vốn đầu tư của tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài vào những ngành dịch vụ.

Tỉnh cũng sẽ thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đô thị, du lịch như Nam Hội An, dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam…. Chú ý phát triển du lịch văn hóa và sinh thái mà trung tâm lan tỏa là hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An, kết nối phát triển du lịch với phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn. Đồng thời, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là tại các khu du lịch, điểm du lịch ven biển thuộc Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành. Đầu tư nâng cấp khai thác sân bay Chu Lai, phát triển du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái Cù Lao Chàm, Hồ Phú Ninh, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Hiền Viên – Trung Hiếu